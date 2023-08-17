Deniz salyangozu ihracatı 7 ayda yüzde 100 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’den 7 ayda 935 tonluk deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi. Gürdoğan, deniz salyangozu ihracatının 741 ton karşılığı 4 milyon 891 bin 943 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, gelirde yüzde 100 arttığını belirtti.

Deniz salyangozu ihracatından 7 ayda elde edilen gelirin yüzde 61’inin Karadeniz’den sağlandığına işaret eden Gürdoğan şunları kaydetti: “Karadeniz’den Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 6 ülkeye 529 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 5 milyon 975 bin 655 dolar kazanıldı.

Buna göre bölgeden ihracat miktarda yüzde 21, gelirde yüzde 96 arttı.” Gürdoğan, söz konusu ürünün, ülkeye ve bölgeye önemli miktarda döviz girdisi sağladığına işaret ederek, bu konuda kamu tarafından günün şartlarına göre mevzuatların uyarlanması ve ihracatçıların önünün açılmasının önemli olduğunu kaydetti.