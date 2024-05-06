Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk: Küresel ticaret diken üzerinde

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünya ekonomilerinde görece bir iyimserlik yaşandığını söyleyerek, zayıf verimlilik artışı, artan ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar, finansal risklerin devam etmesi nedeniyle küresel ticaretin diken üstünde olduğunu ifade etti.

Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, rakip ülkelerin ticaret koridorları ve küresel ulaşım yolları üzerinde egemenlik mücadelesi verdiğine işaret eden Öztürk, “İran ile İsrail/ABD çatışmasını ulaşım koridorları üzerinden değerlendiren yorumlar artıyor. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre Kızıldeniz’deki saldırılardan dolayı gemilerin Süveyş Kanalı geçişi Nisan’ın ilk haftasında yüzde 66 geriledi. Panama Kanalı’nda ise beklenen yağış tahminleri çerçevesinde Haziran’dan itibaren geçişine izin verilen gemi sayısında yüksek artışa gidileceği açıklandı. Ülkemiz de Anadolu’yu ticaret koridorlarına bağlayacak yeni arayışlara devam ediyor. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kalkınma Yolu Projesi için imzalar atıldı. Kalkınma Yolu ve Hazar Projeleri ile ülkemizin Asya ile Avrupa hattında Orta Koridor ve Güney Koridor’da önemli bir lojistik merkez olarak konumlanacağına inanıyoruz. Limanlarımız ve ulaşım bağlantılarımız başta olmak üzere buna uygun altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Navlunlarda gevşeme”

Gemilerin rotalarını Kızıldeniz yerine Güney Afrika’yı dolaşarak uzatmaları nedeniyle oluşan yüksek navlunların, yerini gevşemeye bıraktığını da ifade eden Öztürk, “Dünya Konteyner Endeksi geçtiğimiz hafta 2,706 dolar ile stabil kaldı. Şangay-Cenova hattında 40’lık bir konteynerin navlunu 3,615 dolar oldu. Önümüzdeki haftalarda Çin çıkışlı navlunlarda artış beklenmiyor. Dökme Yük Navlunları için ana gösterge olan Baltık Kuru yük Endeksi ise 1,684 puanda bulunuyor. Dökme Yük yeni gemi siparişleri ve ikinci el gemi fiyatları güçlü seyrini sürdürüyor. BIMCO ise kuru yük piyasasının 2024’te güçlü kalmasını, 2025’te zayıflamasını bekliyor. Ülkemiz, ilk çeyrekte yüzde 3,6’lık artışla 63,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. İthalat ise yüzde 12,6 azalarak 84,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaretteki azalma cari dengeye olumlu katkıda bulunuyor. Limanlarımızda ise yılın ilk çeyreğinde elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 134 milyon tonu geçti. Elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 18 civarında artarak 3 milyon 350 bin TEU oldu” dedi.

İzmir’de kruvaziyer turizmi sezonunun 2 Nisan’da ilk geminin Alsancak Limanı’na gelmesi ile başladığını da kaydeden Öztürk, TCDD İzmir Limanı’na şimdiye kadar altı gemi ve 7 bin 927 yolcu; Egeport Kuşadası Limanı’na ise 39 gemi ile 37 bin 39 yolcu geldiğini söyledi. Öztürk, nisan ayı başı itibariyle başlayan kapıda vize uygulaması ile Ege kıyıları ve Yunan Adaları arasında feribot seferlerinin hızlandığını da sözlerine ekledi.