Dış ticaret firması, private label kruvasan ürettirecek

Bu türde Konya'da yerleşik bir dış ticaret şirketlerinden bir tanesi bugün TurkishExporter'da tedarikçi arıyorum ilanı yayınlayıp "Fason üretim kruvasan yaptırmak istiyoruz." dedi.

Kruvasan üreten veya tedarik eden Forie üyesi olan aktif kullanıcılar bu ilanı herhangi bir ücret ödemeden görebiliyorlar.

Dünya gazetesi okurları, bu ve bunun gibi daha fazla ilan için Forie’de ücretsiz üyelik talep edebilirler.

İstanbul'da çok sayıda Ortadoğu ve Arap asıllı şirket var

Orta doğu, Kuzey Afrika ve diğer Afrika bölgelerinden özellikle pek çok zengin ve kültür düzeyi yüksek ailenin Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a yerleşip dış ticaret, uluslararası kargo ve taşımacılık gibi faaliyet alanlarında hem kendi ülkelerine ve hem de aynı dili konuşan ülkelere ihracat yaptıkları gözleniyor.

Bu ilanın sahibi olan Konya'da yerleşik şirketin web sitesinde "2020 yılından beri Afrika, Avrupa ve Asya başta olmak üzere tüm Dünya'ya Türkiye'den ithalat ve ihracat yapmaktayız. Sektörde yeni olmamıza rağmen; Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca gibi dil bilgilerimiz, sektörle ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlara ve etkinliklere katılımımız sayesinde adımızdan söz ettirmekteyiz." bilgileri yer alıyor.

Firmanın web sitesi Konya sanayine özgü ihracat ürünleri olan fırın makineleri ihracatı, hamur makineleri ihracatı, bisküvi ve şekerleme ürünleri ihracatına yoğunlaştığı ise ayrıca dikkat çekiyor.