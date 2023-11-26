Dünya iplik ihracat müşterileri

Bugün konumuz dev sektör iplik. TurkishExporter üyeleri için hazırlanan ve Türkiye’de iplik üreticileri ve iplik ihracat firmalarına yönelik yeni ihracat pazar araştırması veri kaynağını Forie Databank’ta bu linkte inceleyebilirsiniz.

Özellikle 7-8 sektör ve yüzlerce üründe kullanılan iplik için bugün aşağıdaki şu ülkelerdeki iplik toptancısı firmaları seçtik: Amerika, İtalya, Rusya, Belçika, İngiltere, Hollanda…

Toptancı firmaların yanı sıra tedarikçi firmaları da Forie’de bulabilirsiniz. Ayrıca ipliği kullanan sektörlerden ayakkabı üreticileri, ev tekstili ve perde üreticileri, kumaş üreticileri, moda ve giyim sektör üreticileri, mobilya üreticileri diğer sektör dosyalarında inceleyebilirsiniz.

Dünya İplik sektörü hakkında güncel ithalat ihracat verileri

GTİP Kodu: 54 - Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

Dünyadaki toplam ihracat: 59 milyar dolar (FOB)

Çin: 29,5 milyar dolar

Tayvan: 2,5 milyar dolar

Güney Kore: 2,5 milyar dolar

İtalya: 2,1 milyar dolar

Hindistan: 2 milyar dolar

Türkiye: 1,8 milyar dolar

Dünyadaki toplam ithalat: 51,2 milyar dolar (CIF)

Vietnam: 3,4 milyar dolar

Türkiye: 2,8 milyar dolar

ABD: 2,7 milyar dolar

Çin: 2,2 milyar dolar

İtalya: 2 milyar dolar

Türkiye'nin ihraç ülkeleri:

ABD: 174,8 milyon dolar

İngiltere: 163,9 milyon dolar

Belçika: 120,3 milyon dolar

Hollanda: 119,1 milyon dolar

İtalya: 81,9 milyon dolar

Bu ürünün dünyadaki ihracatının %3,2'ni Türkiye karşılamaktadır.

GTİP Kodu : 5205 - Pamuk ipliği

Dünyadaki toplam ihracat: 12,9 milyar dolar (FOB)

Hindistan: 3 milyar dolar

Vietnam: 2,4 milyar dolar

Özbekistan: 1,3 milyar dolar

ABD: 1,2 milyar dolar

Çin: 958 milyon dolar

Pakistan: 915 milyon dolar

Türkiye: 670 milyon dolar



Dünyadaki toplam ithalat: 13,2 milyar dolar

Çin: 3,4 milyar dolar

Bangladeş: 1,9 milyar dolar

Türkiye: 1 milyar dolar

Honduras: 932 milyon dolar

Rusya: 524 milyon dolar

Türkiye'nin ihraç ülkeleri:

İtalya: 139 milyon dolar

Portekiz: 126,9 milyon dolar

Mısır: 91 milyon dolar

Fas: 53,2 milyon dolar

Almanya: 33 milyon dolar

Bu ürünün dünyadaki ihracatının %5,2'sini Türkiye karşılamaktadır.

TurkishExporter özel veri araştırması hizmeti: Adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef Pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı dataları için müşteri temsilciniz ve genel merkez e-ihracat uzmanlarımızla temas kurun.