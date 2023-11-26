Dünya iplik ihracat müşterileri
Gelişen teknolojiler sayesinde potansiyel ihracat müşterilerimizi artık yerinde ziyaret etmeden, bir fuara katılmadan da bulmak mümkün. “Digital marketing”i iyi kullanan firmalar portföylerine katacakları onlarca yeni müşteriyi masa başında buluyor.
Bugün konumuz dev sektör iplik. TurkishExporter üyeleri için hazırlanan ve Türkiye’de iplik üreticileri ve iplik ihracat firmalarına yönelik yeni ihracat pazar araştırması veri kaynağını Forie Databank’ta bu linkte inceleyebilirsiniz.
Özellikle 7-8 sektör ve yüzlerce üründe kullanılan iplik için bugün aşağıdaki şu ülkelerdeki iplik toptancısı firmaları seçtik: Amerika, İtalya, Rusya, Belçika, İngiltere, Hollanda…
Toptancı firmaların yanı sıra tedarikçi firmaları da Forie’de bulabilirsiniz. Ayrıca ipliği kullanan sektörlerden ayakkabı üreticileri, ev tekstili ve perde üreticileri, kumaş üreticileri, moda ve giyim sektör üreticileri, mobilya üreticileri diğer sektör dosyalarında inceleyebilirsiniz.
Dünya İplik sektörü hakkında güncel ithalat ihracat verileri
GTİP Kodu: 54 - Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
Dünyadaki toplam ihracat: 59 milyar dolar (FOB)
Çin: 29,5 milyar dolar
Tayvan: 2,5 milyar dolar
Güney Kore: 2,5 milyar dolar
İtalya: 2,1 milyar dolar
Hindistan: 2 milyar dolar
Türkiye: 1,8 milyar dolar
Dünyadaki toplam ithalat: 51,2 milyar dolar (CIF)
Vietnam: 3,4 milyar dolar
Türkiye: 2,8 milyar dolar
ABD: 2,7 milyar dolar
Çin: 2,2 milyar dolar
İtalya: 2 milyar dolar
Türkiye'nin ihraç ülkeleri:
ABD: 174,8 milyon dolar
İngiltere: 163,9 milyon dolar
Belçika: 120,3 milyon dolar
Hollanda: 119,1 milyon dolar
İtalya: 81,9 milyon dolar
Bu ürünün dünyadaki ihracatının %3,2'ni Türkiye karşılamaktadır.
GTİP Kodu : 5205 - Pamuk ipliği
Dünyadaki toplam ihracat: 12,9 milyar dolar (FOB)
Hindistan: 3 milyar dolar
Vietnam: 2,4 milyar dolar
Özbekistan: 1,3 milyar dolar
ABD: 1,2 milyar dolar
Çin: 958 milyon dolar
Pakistan: 915 milyon dolar
Türkiye: 670 milyon dolar
Dünyadaki toplam ithalat: 13,2 milyar dolar
Çin: 3,4 milyar dolar
Bangladeş: 1,9 milyar dolar
Türkiye: 1 milyar dolar
Honduras: 932 milyon dolar
Rusya: 524 milyon dolar
Türkiye'nin ihraç ülkeleri:
İtalya: 139 milyon dolar
Portekiz: 126,9 milyon dolar
Mısır: 91 milyon dolar
Fas: 53,2 milyon dolar
Almanya: 33 milyon dolar
Bu ürünün dünyadaki ihracatının %5,2'sini Türkiye karşılamaktadır.
TurkishExporter özel veri araştırması hizmeti: Adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef Pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı dataları için müşteri temsilciniz ve genel merkez e-ihracat uzmanlarımızla temas kurun.