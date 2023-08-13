Dünya otomotiv devi, Türkiye’den kişisel koruyucu ekipmanlar alacak

Özellikle elektrikli otomobiller konusunda adı çok konuşulan dünya markası otomobil devinin Hollanda’da kurulu satın alma organizasyonu, Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerden teklif topladıklarını ve doğru tedarikçi firmalarla yakında görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

Bu ilanda yer alan markanın satın alma organizasyonu ile temas kurmak isteyen sektör şirketleri Forie mobil ihracat platformunda demo hesap açmaları halinde, Forie destek ekibi ilgili üye adayına uygulama kullanım onay sürecini tamamlatıp firmayı görüşmeye açabiliyor.