Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?

26 yıla ulaşan B2B iş deneyimi ile Türk ihracatçıları için hazır ihracat alıcıları getiren ve dijital platform üzerinden eşit ve üyelik koşulları dahilinde dağıtan TurkishExporter, her hafta onlarca iş fırsatını düşük kredi, demo gibi indirimler veya ücretsiz koşullarla ihracatçılara açıyor.

Mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri ile giriş yapan yeni kullanıcı adayı şirketler Forie’den basic üyelik elde edebiliyor. İlk kullanım esnasında 10 kredi sağlanan aday kullanıcılar, aşağıda yer alan iş fırsatlarından dilediklerini görebiliyorlar. Ayrıca uygulamaya her girdiğinizde gün başına da kredi kazanabiliyorsunuz.

Aşağıdaki ihracat fırsatlarına ve daha fazlasına tüm ilanlar kısmından erişebilirsiniz.

Haftanın bazı ihracat fırsatlar listesi:

Belçika, yangın söndürme ekipmanları almak istiyor,

Polonya firması, otomotiv fren tamir takımları talep ediyor,

Moritanyalı şirket, şekerleme ürünleri ithal etmek istiyor,

Ekvador, çorap ve tayt üretim için iplik ithalatı yapacak,

Azerbaycan, Türkiye'den halı ithal etmek istiyor.

Azerbaycan, Türk malı lavaş imalat makineleri ithal etmek istiyor,

Hırvatistan firması, dekoratif paneller ithalatı yapacak,

GTİP Kodu- HS Code 950390 oyuncak ithalat şirketleri,

Arnavutluk, Türkiye'den kozmetik ürünler ithal etmek istiyor,

Şili, iç giyim ürünleri ithal etmek istiyor GTİP Kodu 6109.

Filistin, su işleme ve dolum hattı makineleri satın alacak,

Fas şirketi, mobilya-PVC kenar bantları ithal etmek istiyor,

Tunus, alüminyum profil ithalatı yapmak istiyor GTİP kodu 762409,

Ürdün, cam kapı aksesuarları ithal etmek istiyor,

Üretici Türk firma, seramik yer ve duvar fayansları ihraç etmek istiyor.

Kazakistan, tarım ürünleri DAP ve FCA olarak ihraç etmek istiyor,

Türk firma, beton santralleri ve makineleri ihraç etmek istiyor,

Ürdünlü şirket, taze sebze ve meyve ihraç etmek istiyor Gtip 070990,

Kazakistan, çocuk oyun parkı ekipmanları talep ediyor,

İtalya, parfüm esansı çeşitleri ithal etmek istiyor.

Azerbaycan, kule vinç gövde kesitleri satın alacak,

Kosova, petrol ürünleri motor yağları talep ediyor,

Norveç firması, Mercedes kamyon yedek parçaları ithalatı yapacak,

Rusya'dan şirket, gıda takviyeleri ithal edecek,

Romanya, alüminyum dış cephe panelleri ithal etmek istiyor.

Lübnan, çocuk giyim ve pijama çeşitleri talep ediyor 611120 Gtip Kodu,

Pakistan, endüstriyel otomasyon malzemeleri talep ediyor,

Kuveyt, PE boru bağlantı parçaları ithal edecek,

Etiyopya, dalgıç pompalar talep ediyor,

İspanya, kağıt bardaklar ithal etmek istiyor.

https://www.turkishexporter.com.tr/ihracat/gunun-ihracat-firsatlari-listesi-23-eylul-2023/