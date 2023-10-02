Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?

TurkishExporter, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeden gelen güncel alım fırsatlarını her gün yayınlıyor. Bugün de ihracat fırsatları platformda yerini aldı.

TurkishExporter, 26 yıllık B2B iş deneyimi ile Türk ihracatçılarına, hazır ihracat alıcılarını dijital platform üzerinden sunan ve üyelik koşulları dahilinde eşit bir şekilde dağıtan bir platform. Her hafta, düşük kredi, demo gibi indirimler veya ücretsiz koşullarla onlarca iş fırsatını ihracatçılara sunuyor.

Mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından indiren ve doğru şirket bilgileri ile giriş yapan yeni kullanıcı adayı şirketler, Forie'den temel üyelik alabilirler. İlk kullanımda 10 kredi verilen aday kullanıcılar, aşağıda listelenen iş fırsatları arasından seçim yapma fırsatına sahiptirler. Ayrıca uygulamaya her giriş yaptığınızda, her gün için kredi kazanma imkanınız var.

Günün fırsatları:

· Arnavutluk, plaj havlusu ithal etmek istiyor,

· Rusya, el çantası ve deri aksesuarlar talep ediyor, (GTİP: 4203- Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı)

· Ukrayna, PVC çizme ve bot ithal etmek istiyor,

· Fas, hazır giyim ürünleri ithal etmek istiyor, (GTİP: 62- Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı)

· ABD, glukoz şurubu aylık bazda talep ediyor, (GTİP: 170240- Glikoz ve glikoz şurubu)

· Türk firma, zeytinyağı ve kuru meyve ihraç etmek istiyor

· Türkiye, koku difüzörleri ihraç etmek istiyor

· Beyaz Rusya, kereste ve ahşap ürünler ihraç etmek istiyor (GTİP:44 – Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü)

· Arjantin, helal belgeli hamburger ve et ürünleri ihraç etmek istiyor (GTİP: 1602- Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, kan veya böcek)

· Pakistan, medikal-Dental ekipmanlar için ihracat müşterileri arıyor (GTİP: 9018-Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar)

Yukarıda yer alan ilanlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz.