DYO, 31 ülkeye 20,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

DYO’da son bir yıl içinde büyük bir de­ğişim yaşandığını, bu çerçeve­de 2023 yılının DYO için adeta bir sıçrama yılı olduğunu be­lirten DYO Genel Müdürü M. Mutlu Uysal; “Bugün için İz­mir ve Kocaeli’ndeki fabrika­larımızda 5 farklı mar­ka altında 11 ana sektö­re yönelik bin 200 çeşit ürün üretiyo­ruz.

Ülkemize ilkler kazandıran Ar – Ge merkezlerimiz­le geçen sene 49 proje başlattık. Her biri ayrı ayrı değerlere sahip toplam bin 60 çalışa­nımız ve yaklaşık 40 bin DYO­log üyemizle 70’inci yılımıza adım attık” dedi.

“85 yeni ürünü pazara sunduk”

Geçen sene 85 yeni ürü­nü pazara sundukları­nın altını çizen Uysal, “Toplam 200 mil­yon TL Ar – Ge ya­tırımı yaparak pa­zara sunduğumuz ürünler, Özel Sek­tör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ve RDCONF – 3. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Ta­sarım Konferansı’nda çok de­ğerli ödüllere layık görüldü. Özverili çalışmalarımız sonu­cunda Orta Doğu, Yakın Do­ğu, Kuzey Afrika, Doğu Avru­pa ve Kafkasya’daki 31 ülkeye 20,9 milyon dolar ihracat yap­tık” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal­kınma Hedefleri kapsamında ECO LABEL sertifikalı ürün­ler geliştirmeyi amaçladıkları­nı aktaran Uysal; “Dilovası fab­rikasındaki uygulamalarımız, kapsamında örnek uygulama­lar arasına alındı. Ayrıca ‘Sıfır Atık Geri Kazanım’ projesiy­le DYO fabrikalarında geri dö­nüştürülebilir kağıt, metal ve plastik ürünlerin biriktirilme­sinde artış kaydedilirken, Çiğ­li fabrikasında da Solvent Ge­ri Kazanım Projesi ile tehlikeli atık seviyesinde önemli mik­tarda azaltıma gittik'' dedi.