DYO, 31 ülkeye 20,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
DYO Boya, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” 2023 yılı sonuçlarında göre 19 sıra yükseldi. Böylelikle DYO, İSO 500 listesinde 226’ncı sırada yer aldı.
DYO’da son bir yıl içinde büyük bir değişim yaşandığını, bu çerçevede 2023 yılının DYO için adeta bir sıçrama yılı olduğunu belirten DYO Genel Müdürü M. Mutlu Uysal; “Bugün için İzmir ve Kocaeli’ndeki fabrikalarımızda 5 farklı marka altında 11 ana sektöre yönelik bin 200 çeşit ürün üretiyoruz.
Ülkemize ilkler kazandıran Ar – Ge merkezlerimizle geçen sene 49 proje başlattık. Her biri ayrı ayrı değerlere sahip toplam bin 60 çalışanımız ve yaklaşık 40 bin DYOlog üyemizle 70’inci yılımıza adım attık” dedi.
“85 yeni ürünü pazara sunduk”
Geçen sene 85 yeni ürünü pazara sunduklarının altını çizen Uysal, “Toplam 200 milyon TL Ar – Ge yatırımı yaparak pazara sunduğumuz ürünler, Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ve RDCONF – 3. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı’nda çok değerli ödüllere layık görüldü. Özverili çalışmalarımız sonucunda Orta Doğu, Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkasya’daki 31 ülkeye 20,9 milyon dolar ihracat yaptık” diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ECO LABEL sertifikalı ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını aktaran Uysal; “Dilovası fabrikasındaki uygulamalarımız, kapsamında örnek uygulamalar arasına alındı. Ayrıca ‘Sıfır Atık Geri Kazanım’ projesiyle DYO fabrikalarında geri dönüştürülebilir kağıt, metal ve plastik ürünlerin biriktirilmesinde artış kaydedilirken, Çiğli fabrikasında da Solvent Geri Kazanım Projesi ile tehlikeli atık seviyesinde önemli miktarda azaltıma gittik'' dedi.