E-ihracatta fırsatlar kapısı bugün ‘Kimya Sektörüne’ açılıyor!

Kimya sektörü ocak ayında yüzde 2 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye ihracatından yüzde 13,6 pay alarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu.

Sektörün ocak ayında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Hollanda yüzde 11,1 artış ve 143,1 milyon dolarla birinci sırada yer alırken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 66,58 artış gösteren ABD yaklaşık 140 milyon dolarla ikinci sırada ve yüzde 62 artış gösteren İtalya, 128,4 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. En çok ihracat yapılan ürün gruplarında ise ilk üç sektör plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu.

Kimya sektörü ihracatta yakaladığı bu başarılı ivmeyi sürdürmeye devam ederken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kimya sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken sizde kimya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Arnavutluk, Türk üreticilerden çinko sprey satın alacak

Kimya sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Arnavutluk’tan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Arnavutluk’ta reklamcılık faaliyetleri sürdüren bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çinko sprey satın alacağını belirtti.

Arnavutluk’ta faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.