E-ihracatta yeni fırsatlar: Tek tıkla ihracat potansiyelini keşfedin!

Yenilenen arayüzü ve kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan, onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat/ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor.

Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar bu platform sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

Şili firması, inşaat ve maden ekipmanları bayiliği talep ediyor.

BAE firması, promosyon hediyelik ürünler ithal etmek istiyor.

Kırgızistan müşterisi, hazır giyim ürünleri ithal etmek istiyor.

İtalya firması, mutfak çöp kovası çeşitleri ithal etmek istiyor.

Arjantin firması, ayaklı vantilatörler ithal etmek istiyor.

Fransa müşterisi, soğutucu sistem gazları ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.