E-ticarette rekabeti koruyan parasal eşikler artırıldı

Nagihan KALSIN

E-Ticaret Kanunu'nda parasal eşikler artırıldı. Yeni karar ile elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri düzenlendi.

Kararla, Kanun'un elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı ek maddelerinde belirtilen parasal eşikler, yüzde 119.67 oranında artırıldı.

Yaptırım uygulanacak

Söz konusu maddeler, işlem hacimlerine göre, bu sektörlerin yükümlülüklerini düzenliyor. Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştı.

Bu kapsamda işletmelerin elektronik ticaret ortamları üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam parasal değerleri baz alınırken, Kanundaki parasal eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olduğundan, Kanunda 2023 yılı için 15, 45 ve 90 milyar TL olarak belirlenen eşikler, yüzde 119.67 oranında artırılarak sırasıyla 32 milyar 950 milyon 500 bin TL, 98 milyar 851 milyon 500 bin TL ve 197 milyar 703 milyon TL’ye yükseltildi.

2024 yılı için belirlenen yeni parasal eşik değerlerle net işlem hacmi 33 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı, şirket ortaklarının yüzde 5 ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini bir ay içinde bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu belirlendi.

Ayrıca bir takvim yılındaki net işlem hacmi 197 milyar TL'yi ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedi geçen platformlara da yaptırım uygulanacak. Bu platformlar aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunamayacak.