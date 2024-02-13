Egeli hazır giyim ihracatçılarının yıl sonu hedefi 1 milyar 300 milyon dolar

Sertbaş, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlediği basın toplantısında 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı beklentilerini paylaştı.

EHKİB için 2023'ün zor bir yıl olduğunu ifade eden Sertbaş, önceki yıla göre yüzde 9'luk azalmayla 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sertbaş, azalışın ana ihraç pazarları Avrupa'daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, finansmana erişim, maliyet artışı sıkıntısı gibi nedenlerden kaynaklandığını kaydederek, 2024'ün de kolay bir yıl olmayacağını söyledi.

AB'deki resesyonun etkisi nedeniyle talep yetersizliğinin sürdüğünü aktaran Sertbaş, talebin düşük kalmasının üretimi de olumsuz etkilediğini anlattı.

Sertbaş, sektörde işlerin yolunda gitmesi halinde yılın son çeyreğinde toparlanma beklediklerini ifade ederek, 2024 yılı ihracat hedeflerinin 1 milyar 300 milyon dolar olduğunu sözlerine ekledi.