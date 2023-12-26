Ermenistan, beton mikseri kamyonu satın alacak

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Ermenistan’dan bir ithalat talebi daha yayınladı.

Bu kapsamda Ermenistan’da konut binalarının ve diğer inşaatların tasarımı ve inşaatının yanı sıra inşaat yönetimiyle de ilgilenen bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla yayınladığı ilanda Türkiye’den beton mikseri kamyonu tedarik edeceğini belirtti.

Ermenistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Ermenistan pazarına giriş yapın

Ermenistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Ermenistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.