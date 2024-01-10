ESBAŞ dış ticarette yüzde 10 büyüme yakaladı

Türkiye’nin dış ticaret hacminde önemli bir payı olan serbest bölgeler 2023 yılında güçlü bir performansa imza atmayı başardı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre serbest bölgelerden 2022'de 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yıl yüzde 10,7 yükselişle 12,7 milyar dolara çıktı. Bu bölgelerden yapılan ihracatın tutarı 2021 yılında 9,8 milyar dolar, 2020'de 7,7 milyar dolar, 2019'da ise 8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. En fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla Ege Serbest Bölgesi yaparken, 5 serbest bölge 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Hem Ege Serbest Bölgesi’nin hem de Türkiye’deki serbest bölgelerin dış ticaret performansını değerlendiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Türkiye genelinde 2023 yılında 120 bin ihracatçı firma aracılığıyla toplamda 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, Ege Serbest Bölgesinde ise 194 firma, yurt dışı satışlardan ülkeye 2.8 milyar dolar kazandırdı. Bu verilere göre; ülke genelinde ihracatçı firma başına düşen 2.1 milyon dolarlık ihracat gelirine karşılık, Ege Serbest Bölgesinde firma başına 14.6 milyon dolarlık ihracat düşüyor.

Bu miktar Türkiye ortalamasının 7 katına denk geliyor” diye konuştu. Faruk Güler, serbest bölgelerden gerçekleşen ihracattaki yüzde 10’luk artışın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, şu bilgileri verdi: “Ege Serbest Bölgesi, 4 yıldır sürdürdüğü yüksek oranlı büyüme ivmesini 2023 yılında beklentilerin üzerinde arttırdı.

Geçen yıl toplam ticaret hacmini önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artışla 5.8 milyar doların üzerine çıkaran Ege Serbest Bölgesinden yurt dışına yapılan satışlar ise yüzde 13.48 artışla 2.8 milyar doların üzerine çıktı. Yurt dışından bölgeye yapılan satışlar ise sadece yüzde 1.78 artışla 1.5 milyar dolar seviyesinde kalınca, Ege Serbest Bölgesinde 2023 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 180 olarak gerçekleşti.”

ESB 3 yıldır çift haneli büyüyor

Geçtiğimiz yıl küresel ticaret hacminin yüzde 2,4 gibi çok düşük bir oranda büyüdüğüne ve başta Türkiye’nin en önemli dış ticaret partneri Almanya olmak üzere, bazı ekonomilerin resesyona girdiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, şunları söyledi: “Küresel ticaretteki cansız kıpırdanma nedeniyle 2023 yılında ülkemizin ihracatındaki artış binde 6 ile sınırlı kaldı. Dış ticaretteki cari açık sorunu da devam ediyor. Bölgemizdeki firmaların gerçekleştirdiği ihracatın, ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık yüzde 180 olarak gerçekleşti. Ege Serbest Bölgesi, yıllardır bu şekilde yüksek oranlı dış ticaret fazlası vererek ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

En yüksek ihracat Ege Serbest Bölgesi'nden

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren yerli firma sayısı bin 563, yabancı firma sayısı ise 545 olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla Ege Serbest Bölgesi yaparken, 5 serbest bölge 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu bölgelerden toplam ihracatın yüzde 52,4'ü ortaileri ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluştu. Serbest bölgelerin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek "ihracat üssü" haline getirilmesine devam edileceği belirtildi.