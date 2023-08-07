ESBAŞ'ın temmuz ihracatı rekor seviyede yükseldi

Ege Serbest Bölgesi, 3 yıldır yakaladığı yüksek ivmeli büyüme trendini Temmuz ayında da sürdürmeyi başardı. Türkiye’nin ihracatının yüzde 8.4 oranında artığı temmuz ayında Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33 gibi rekor bir seviyede yükseldi. Bölgeden temmuz ayında 194 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-Temmuz döneminde 2.9 milyar dolar olan toplam ticaret hacmini 2023’ün aynı döneminde yaklaşık 302 milyon dolar arttırarak 3.2 milyar doların üzerine çıkaran Ege Serbest Bölgesi, kaydettiği büyümenin büyük bölümünü ihracat artışından sağladı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Ege Serbest Bölgesi’nden gerçekleştirilen ihracat yüzde 14.35’lik artışla 1 milyar 560 milyon dolara çıktı.

Yüksek ihracata karşılık düşük ithalat

Yılın 7 ayında Ege Serbest Bölgesinden yapılan ihracattaki yüzde 14.35 oranındaki artışa karşılık, bölgeye yapılan ithalattaki artış ise yüzde 1’in biraz üzerinde gerçekleşti.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bölgenin Türkiye’nin dış ticaret dengesine artı değer kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Güler, ocak-temmuz döneminde küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle Türkiye’nin ihracatı aynı kalırken, ithalatın artması nedeniyle dış ticaret dengesindeki açığın olumsuz etkilendiğini, bu nedenle Ege Serbest Bölgesinde bu dönemde oluşan dış ticaret fazlasının ekonomiye katkısının daha da büyük olduğunu bildirdi.

Bölge pozitif ayrışıyor

Bölgenin ticaret hacminde ve ihracatında temmuz ayında kaydedilen yüksek artış oranlarının küresel ticaretteki durgunluk döneminde gerçekleştiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler şunları söyledi: “Dünya Ticaret Örgütünün Dünya Ticareti İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu’nda da belirtildiği gibi; 2022 yılında küresel ticaretteki cılız da olsa büyümeye karşılık, jeopolitik gerilimler, inatçı yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların tüketim ve yatırımları baskılamasından kaynaklı olarak bu yıl küresel ticaret önceki yıldan daha kötü bir performans gösteriyor.

Aslında, Covid-19 pandemisinin ardından Ukrayna’daki savaş, enflasyon, parasal sıkılaşma ve iyice yaygınlaşan borç sıkıntılarıyla birlikte 2020 yılından itibaren küresel ticarette başlayan yavaşlama üç yıldır devam ediyor.

Buna rağmen Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmini 2021 yılında yüzde 21.56 ve 2022 yılında yüzde 13.49 artırabildi. Son iki yıldaki ihracat artışı ise yüzde 16 ve yüzde 10 gibi çift hanelerde gerçekleşti. Rakamların da gösterdiği gibi bölgemiz son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardı” diye konuştu.

Euro Bölgesi’nde talep zayıflıyor

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinin yurt dışı satışlarının Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesinde daralmanın derinleştiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Güler şunları söyledi: “Dünya Ticareti İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu’na göre Euro Bölgesi fabrika çıkış fiyatlarında 14 yılın en sert düşüşü yaşanıyor.

İmalat PMI verileri, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu blokta faiz artışları ve enflasyon nedeniyle zayıflayan talebe bağlı olarak daralmanın derinleştiğine işaret ediyor. Almanya’da da imalatta daralma derinleşiyor. Hem üretim hem yeni siparişler hem de fabrika çıkış fiyatlarında sert düşüşler oldu. Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Polonya, Japonya, Güney Kore ve Tayvan da temmuz ayında imalatları daralan ülkeler oldu.