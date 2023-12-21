Estonya, ambalaj köpüğü satın alacak

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Estonya’dan gelen bir ithalat ilanını yayınladı.

Bu kapsamda ahşap ve mobilya endüstrisine yönelik hizmetler veren Estonyalı bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bir satın alma talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden ambalaj köpüğü satın alacağını belirtti.

Estonyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor ve uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara giriyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, 2023 yılında güncellenmiş ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.