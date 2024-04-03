Etiyopya, Türkiye’den hazır kuru maya ithal edecek!

Son 10 yılda hızla büyüyen Etiyopya, verimli topraklarıyla dikkat çekiyor ve dünya ekonomisindeki konumunu güçlendiriyor. Bu büyümeye, Avrupa ve Amerika'nın Etiyopya'ya yönelik kısıtlamaları kaldırması da önemli katkı sağlıyor.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye ile Etiyopya arasındaki iş birliği de artıyor. Bugün Etiyopya'dan gelen ithalat talebi, bu iş birliğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da güçlenmesine olanak sağlıyor.

Bu kapsamda Etiyopya’da hizmet veren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden hazır kuru maya satın alacağını belirtti.

Etiyopyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.