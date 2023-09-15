Fas firması: Bir otel projesi için alüminyum pencere alacağız

Afrika’nın kuzeybatısında bulunan bir Arap ülkesi Fas, son zamanlarda turistlerin gözdesi bir ülke olarak yükseliyor.

Bu yükseliş, Fas'ta konaklama seçeneklerinin artmasına, inşaat ve otelcilik sektörünün canlanmasına neden oluyor. Fas’ın ithalatta tercih ettiği 6. ülke olan Türkiye’nin bu alandaki güçlü potansiyeli, sıralamayı değiştirmesini sağlayabilir.

Fas’ta birden çok otel işleterek otel hizmetleri sağlayan firma, devam eden bir otel projeleri için alüminyum pencere ithal edeceklerini TurkishExporter e-ihracat platformuna bildirdiler.

Bu Fas firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilirsiniz veya e-ihracat uzmanlarından destek almak için başvuru yapabilirsiniz.