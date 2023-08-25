Fas firması, otel terliği almak istiyor

Ülkelerde turizmin ekonomik büyüklük içerisinde önemli bir yer tuttuğu durumlarda, oteller birçok sektörün önemli müşterileridir. Otel tekstili üreten şirketler, ihracat yapmayı düşündükleri ülkelerde otellerin satın alma organizasyonları ile iyi ilişkileri olan toptancılar bulmak, otel tekstilcileri için bulunmaz bir fırsattır.



Bugün Fas’ta gelen ve TurkishExporter’da yayına giren bir ilanda otel sarf ürünleri isteyen Fas firmasının bu potansiyelde bir alıcı olma olasılığı yüksek.

Bu Faslı şirket ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, doğrudan bu şirket ilan üzerinden teklif sunabilir veya Forie mobil ihracat uygulamasından demo hesap açabilir.