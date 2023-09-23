Faslı firma, döner kapı ithal edecek

Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter, dünya pazarlarında yer almak isteyen Türk ihracatçılara her gün onlarca fırsat sunmaya devam ediyor. Her gün yenilenen ve çeşitlenen bu fırsatları takip ederek değerlendiren Türk üreticilerin ve ihracatçıların ürünleri, uluslararası arenada yer buluyor.

Bugün Fas’tan gelen bir alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı. Fas’ta elektronik ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve otomatik kapı çeşitleri üreten ve montajlarını yapan ithalatçı bir firma, 2 adet manuel döner kapıya ihtiyaçları olduğunu yazdı. İlan detaylarında ürünün özelliklerinden bahseden bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk ihracatçılar Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Fas’a kolay ihracat

Fas pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Fas’ta yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de temsilcinizden talep edebilirsiniz.