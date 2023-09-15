Faslı firma, Türkiye'den manuel transpalet alacak

Fas Döviz Bürosu’nun yayınladığı rapora göre, Fas’ın Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında, 2022 yılında bir önceki yıla oranla 2,79 milyar dolar artış göstermiştir.

Bu artışlar sonucunda, Fas'ın Türk ürünlerine olan talebinin 2022 yılında artmasıyla birlikte, e-ihracat platformu TurkishExporter da bu ülkeden gelen ihracat taleplerinde paralel bir büyüme kaydetti. Bugün Fas'tan gelen alım ilanlarından birinde ise 100 adet manuel transpalet talebi bulunuyor.

Depolama, lojistik, perakende, imalat, inşaat, gıda, sağlık ve otelcilik gibi birçok sektörde ve iş alanında malzeme taşıma, yükleme ve depolama işlemlerini kolaylaştıran manuel transpaleti Türk firmalarından almak isteyen bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.