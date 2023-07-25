Fas’tan proje bazlı plastik pencere siparişi

Plastik kapı ve pencerede Türk markalarının çok rağbet gördüğü ülkede yer alan bir ithalatçı Fas firmasına teklif sunmak isteyen firmalar bu ihracat alım ilanına TurkishExporter’dan ulaşabilir.

Plastik Kapı ve Pencerede Türkiye, 5. Büyük İhracat Ülkesi

Dünya ihracat rakamı toplam 5,70 milyar dolar olan 392520 “plastikten kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları” sektöründe Türkiye; 212,87 milyon dolar ihracat rakamı ile 5.sırada. Sektörün diğer önde gelen iki ülkesi 2,20 milyar dolar ile Polonya ve onu 450,55 milyon dolar ile Çin izliyor.

Bu sektördeki taleplerin iletişim bilgilerine ulaşmak için şuradan başvuru yapabilirsiniz.

Fas’ta, PVC Kapı Pencere Sektöründe En Büyük İhracatçı Türkiye

2022 verilerine göre 1,94 milyon dolarlık PVC kapı ve pencere ithalatı yapan Fas’ın plastik kapı ve pencere sektöründe en büyük partneri 1,11 milyon dolar ile Türkiye.