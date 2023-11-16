Finlandiya, alüminyum alaşım tedarikçisi arıyor

Tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan Türkiye ve Finlandiya, 1924 yılında imzaladıkları anlaşma ile tesis edilen ilişkilerini daha da güçlendirdi. Bu kapsamda Türkiye’den Finlandiya’ya 2002-2022 döneminde yapılan doğrudan yatırımlar 67 milyon doları bulurken, Finlandiya’dan Türkiye’ye aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar 447 milyon doları buldu.

Bugün ise Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmeyi hedefleyen Finlandiya’dan bir ithalat talebi geldi. Dünya çapındaki tüketicilere güvenilir madencilik ürünleri tedarik eden bir firma, e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden alüminyum alaşım alacağını belirtti. İthalatçı ilanında istediği ürünün özelliklerine de ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Finlandiya’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.