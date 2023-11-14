Fırsatlar ülkesi Fas, Türkiye’deki ihracatçılara yeni kapılar açıyor

“Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik ilişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi”yle, Türkiye’nin kıta ülkeleriyle var olan köklü ve güçlü tarihi bağları, ticari ve ekonomik yönden de geliştirilmeye devam ediyor. Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas, Cezayir ve Libya'ya, Sahra Altı Afrika'dan ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Cibuti ve Sudan'la ihracatını hızla arttıran Türkiye, Afrika ülkeleri ile ticaret hacmini 41 milyar dolara ulaştırdı.

Fırsatlar ülkesi Fas’ta siz de yerinizi alın

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ekonomilerinden biri olan ve hem bölgesel hem de küresel açıdan stratejik bir konuma sahip olan Fas, Türkiye’deki üreticiler için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyor. Bugün bu pazarda yer almak isteyen üreticilere, yeni ihracat pazarları ve ihracat müşterileri sağlayan TurkishExporter’dan yine bir fırsat kapısı aralandı.

Temizlik sektöründe faaliyet gösteren Faslı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, sıvı çamaşır deterjanı, kağıt bardak, alüminyum folyo, pişirme kağıdı gibi pek çok farklı ürün için Türkiye’den tedarikçiler aradığını belirtti. Fas’tan gelen bütün ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Fas ihracat pazar araştırması

Fas pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Romanya’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.