Forie, ihracatçılara yeni pazarlar sunuyor

İhracat yapan firmalar için müşteri bulmak artık çok kolay. Forie, dünyanın farklı bölgelerinden ithalatçı ve ihracatçıları buluşturan, uluslararası ticaret verilerini erişilir kılan ve üye firmalarının uluslararası tanıtımına katkı sunan uluslararası yeni nesil B2B e-pazar yeridir. İhracatçı firmalara sosyal medya kolaylığıyla ticaret yapmaya olan sağlayan

Forie’de her gün yeni ihracat fırsatları sizi bekliyor. İşte platformda yayınlanan ücretsiz ihracat fırsatlarından birkaçı:



- Suudi Arabistan, unlu mamul makineleri ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 843810)

- İsviçre, Dişçilik ekipman ve malzemeleri ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 901841)

- İtalya, yer döşeme malzemeleri ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 5904)

- Suudi Arabistan, yer süzgeci malzemeleri ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 392210)

- Senegal, Banyo aksesuarları ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 3924900010)

Forie mobil uygulamasını IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilir; firmanızı eksiksiz ve doğru biçimde kaydederek kazanacağınız hediye krediler ile potansiyel alıcı firmalar ile iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak isteyen ihracatçı firmalar bu bağlatıdaki formu doldurabilir.