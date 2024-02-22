‘Forie’ ile ihracat fırsatlarını hemen yakalayın: Dünyaya yelken açın!

Yenilenen arayüzü ve kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan, onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat/ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor.

Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj, kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren TurkishExporter ile hedeflerini daima yüksek tutan ihracatçılar dünya pazarına yelken açıyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Filistin’de inşa edilecek AVM için çelik konstrüksiyon-yapı malzemeleri talep ediliyor.

-İspanyol müteahhit firma yolcu asansörleri tedariki için Türkiye’de üreticiler arıyor.

-Ürdünlü firma kaynak makine ve ekipmanları ithal etmek istiyor.

-İngiltere firması kendi logosuyla siyah bere fason ürettirmek istiyor.

-Botsvana müşterisi gömleklik pamuklu kumaşlar ithal etmek istiyor.

-Bolivya müşterisi laminant yer döşemeleri ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.