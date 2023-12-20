Forie ile ihracatta fırsatları kaçırmayın

Yenilenen arayüzü ve kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan, onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat/ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor.

Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar bu platform sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Fas firması streç ambalaj filmleri ithal etmek istiyor

-BAE firması endüstriyel mutfak gereçleri yedek parçaları talep ediyor

-Sırbistanlı müşteri dış cephe kaplama malzemeleri ithal etmek istiyor

-Estonyalı firma çok katmanlı köpük ambalaj malzemeleri ithal etmek istiyor

-Senegal firması un değirmeni anahtar teslim kurulum teklifi almak istiyor

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.