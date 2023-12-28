Forie ile ihracatta fırsatları kaçırmayın

Hedeflerini daima yüksek tutan ihracatçılar, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ile dünya pazarına yelken açıyor.

Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar bu platform sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Endonezyalı müşteri kontrplak çeşitleri ithal etmek istiyor.

-ABD’li kadın giyim firması süveter ve bluz ithal etmek istiyor.

-Kanadalı ithalatçı gözlük çerçeveleri ithal etmek istiyor.

-İspanyol firma otomobil egzoz susturucuları ithal etmek istiyor.

-Karadağ müşterisi iç mekan kablo kanalları ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.