‘Forie’ ile kapılar ihracata açılıyor: Tek tıkla avantajlı fırsatları hemen yakalayın!

Hedeflerini daima yüksek tutan ihracatçılar, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ile dünya pazarına yelken açıyor. Toplamda 621 sektöre hizmet veren bu platform sayesinde, tüm dünya ihracatçıların avuçlarına taşınıyor.

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların da gözü kulağı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuluyor. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Somali firması Temizlik ürünleri hammaddeleri ithal etmek istiyor.

· Zimbabveli ithalatçı Traktörler için yedek parçalar ithal etmek istiyor.

· Gabon müşterisi Derin kuyu boruları ve Dalgıç pompa ithal etmek istiyor.

· Kosova firması Diş çöpü, pipet, kağıt ambalaj fason markayla ürettirmek istiyor.

· Arjantin firması Buğday gluteni ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.