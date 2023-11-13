Forie ile nakliye/navlun hizmetinde yeni fırsatlar

Forie, TurkishExporter’ın global markası olarak, ihracat yapmak isteyen firmalara, gidecekleri ülkedeki ithalatçı listesine, üretici ve tüketici arasındaki doğrudan bağlantıya ve binlerce ithalatçı firmanın güncel iletişim bilgilerine tek tıkla ulaşmalarını sağlıyor.

Ayrıca, Forie platformunda her gün 400’e yakın online ithalatçı alım fırsatı ilanı yayınlanıyor. Bu ilanlar, ihracatçı firmaların ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtmasına ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imkan sağlıyor.

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor.

Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir, sizler de oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz. Platformun sunduğu yeni hizmetlerden yararlanmak için, platforma üye olmak yeterli.