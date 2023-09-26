Forie’de günün ihracat fırsatları

TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi toplamda 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara, her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatları sunuyor. İşte bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie mobil ihracat uygulamasının demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde firmanızın bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizde, demo veya basic üyelikle birlikte size 10 kredi verilecektir.

Ayrıca, Forie'de yer alan tüm ilanlar kısmına ulaşabilir ve size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Fransa, big bag torba ithal etmek istiyor,

· Irak, süt tozu satın alacak,

· Fransa, mutfak mobilyaları ve aksesuarları talep ediyor,

· Fransa, tesettür giyim ürünleri talep ediyor,

· Senegal, ev tekstilleri ithal etmek istiyor,

· Türkiye, pergola ve cam balkon sistemleri ihraç edecek,

· Brezilya, petrol sektörüne esnek borular ihraç etmek istiyor,

· Rusya, gübre çeşitleri ihraç etmek istiyor,

· İran, kimyasallar ve petrokimya ürünleri ihraç etmek istiyor,

· Çin, güzellik ve kişisel bakım ürünleri ihraç etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.