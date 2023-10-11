Forie'de günün ihracat fırsatları

TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar için binlerce dolar değerindeki potansiyel fırsatları sunuyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie'nin mobil ihracat uygulamasında demo ve basic üyelik sahiplerine sunuluyor. Forie'de, demo üyeleri her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyorlar.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, demo veya basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Ayrıca, size verilen 10 kredi ile potansiyel alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesindeki ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· ABD, saç bakım ürünleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 3305- Saç müstahzaları)

· Portekiz, masterbatch ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 3204- Sentetik organik boyayıcı madde (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; flüoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın).

· Ukrayna, kadın iç giyim ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 6109- Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme veya kroşe))

· BAE, mutfak dolap kapakları ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 9403- Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları)

· Suudi Arabistan, HVAC malzemeleri ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 84- Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları)

Yukarıda yer alan ilanlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz.