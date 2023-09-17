Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları
TurkishExporter’ın global markası Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları yayınlandı. Demo üyeliğiniz varsa sistem her hafta 7 ihracat fırsatına erişim sağlıyor.
Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında ihracat fırsatını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da Forie mobil ihracat uygulamasında demo basic üyeler için açıyor.
Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor. Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.
Haftanın 1 kredi okunan ihracat fırsatlar listesi:
BAE, Ağartılmış badem ithal etmek istiyor
Fas, Yazar kasa rulosu satın alacak
Kamerun, Ortopedik ürünler ithal etmek istiyor
Arjantin ithalat firması, Elektrikli mutfak aletleri ithal etmek istiyor
Suudi Arabistan, Asansör parçaları ithalatı yapacak
Belçika, Bebek ürünleri fason ürettirmek istiyor
BAE, Avrupa pazarı için restoran mobilyaları alacak
Pakistan, ABD pazarı için bisküvi çeşitleri talep ediyor
İngiliz şirket, Gana’daki inşaat projesi için elektrik malzemeleri talep ediyor
Nijerya, Konserve domates ithal edecek
Katar, Levrek ve çipura ithal etmek istiyor
Lübnan, 4 gözü gazlı ocak ithal etmek istiyor
Suriye, Mısır nişastası ithal edecek
İspanya, Pickup kabinler talep ediyor
Nijerya, Parfüm çeşitleri düzenli ithal etmek istiyor
Sri Lanka firması, Kauçuk ayakkabı tabanları ithal edecek
Ukrayna şirketi, Oto yedek parçaları ithal etmek istiyor
Kuzey Makedonya'dan firma, Otel yemek takımları talep ediyor
Pakistanlı ithalatçı, Endoskopik üroloji ekipmanları talep ediyor
Rusya'dan ithalat talebi: Kot giysiler Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.