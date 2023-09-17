Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları

Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında ihracat fırsatını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da Forie mobil ihracat uygulamasında demo basic üyeler için açıyor.

Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor. Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.

Haftanın 1 kredi okunan ihracat fırsatlar listesi:

BAE, Ağartılmış badem ithal etmek istiyor

Fas, Yazar kasa rulosu satın alacak

Kamerun, Ortopedik ürünler ithal etmek istiyor

Arjantin ithalat firması, Elektrikli mutfak aletleri ithal etmek istiyor

Suudi Arabistan, Asansör parçaları ithalatı yapacak

Belçika, Bebek ürünleri fason ürettirmek istiyor

BAE, Avrupa pazarı için restoran mobilyaları alacak

Pakistan, ABD pazarı için bisküvi çeşitleri talep ediyor

İngiliz şirket, Gana’daki inşaat projesi için elektrik malzemeleri talep ediyor

Nijerya, Konserve domates ithal edecek

Katar, Levrek ve çipura ithal etmek istiyor

Lübnan, 4 gözü gazlı ocak ithal etmek istiyor

Suriye, Mısır nişastası ithal edecek

İspanya, Pickup kabinler talep ediyor

Nijerya, Parfüm çeşitleri düzenli ithal etmek istiyor

Sri Lanka firması, Kauçuk ayakkabı tabanları ithal edecek

Ukrayna şirketi, Oto yedek parçaları ithal etmek istiyor

Kuzey Makedonya'dan firma, Otel yemek takımları talep ediyor

Pakistanlı ithalatçı, Endoskopik üroloji ekipmanları talep ediyor

Rusya'dan ithalat talebi: Kot giysiler Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.