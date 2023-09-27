Fransa, big bag torba ithal etmek istiyor

Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter, Türk ihracatçılar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün, Fransa’dan büyük ölçekli yükleri taşımak ve depolamak için kullanılan big bag torba ürününün alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı.

İlanda yüksek miktarlarda alım yapacağını söyleyen bu ithalatçı Fransız firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Fransa’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Fransa pazarına yönelik yeni bir ticari istihbarat yayına başladı: "Forie Databank". Bu kaynak, ihracatçılara kendi sektörlerinde Fransa’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında bilgi sağlayan bir tür ticari istihbarat olarak hizmet veriyor.

Eğer bu kaynakta, ürün veya hizmetlerinize dair veriler henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu verileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento bilgilerini de talep etme olanağınız bulunmaktadır. Fransa pazarına açılmak isteyen Türk ihracatçılar için bu kaynak oldukça önemli.

Gtip Kodu 6305 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6305 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6305 – Ambalaj için torba ve çuvallar