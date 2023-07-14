Fransa ve İsviçre firması Türkiye’den ürün ithal edecek

Mutfak eşyaları ve ev tekstili sektöründe ürün ithal etmek isteyen online işletme üreticiler için yayınladığı ilan şu şekilde:

“Fransa ve İsviçre'de Türk üretimi ürünlerin satışını yapacağım online işletme açmak istiyorum. Pazarlamak istediğim ürünler: mutfak eşyaları, çay takımları, kahve takımları, tencere takımları, çatal, bıçak, ev tekstili ve gelin çeyizi.

İlgili ihracat alım talebini ücretsiz olarak görüntülemek ve şirketinizi sisteme kaydederek 120 $ değerinde hediye kazanmak için formu doldurunuz.

Ev tekstili ihracat fırsatının detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak eşyası ihracat fırsatının detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Demir veya çelikten ev eşyası ihracat fırsatının detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Online işletme açmadan önce, uygun fiyatlarla hızlı sevkiyat yapabilen ve ihracat maliyetlerini içeren, bu ürünlerin teslimatını yönetebilecek güvenilir tedarikçileri bulmak istiyorum. Türkiye'deki sürecin nasıl işlediğini bana anlatabilir misiniz?”

6302 GTİP kodlu ürüne ait ihracat verileri

2022 yılında yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri vb. ürün grupları ihracat oranı toplam 26 milyar dolar oldu. Söz konusu sektörde ihracat listesinin zirvesinde 9,6 milyar dolarla Çin yer aldı. Sektöre ait diğer veriler ise şu şekilde:

· Türkiye'nin ihracatı: 1,3 milyar dolar (dördüncü sırada)

· Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ülke: Almanya 293,7 milyon dolar

· Fransa'nın TR'den ithalatı: 77 milyon dolar

· Fransa'nın toplam ithalatı: 1,2 milyar dolar (Türkiye 3. sırada)

6302 GTİP kodlu ürüne ait ihracat verileri

Geçtiğimiz yıl porselen ve çiniden yapılan mutfak eşyası kategorisinde global ölçekte 10,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Sektörde en fazla ihracat yapan ülke ise 8,1 milyar dolarla Çin oldu. Sektöre ait diğer ihracat verileri ise şu şekilde:

· En çok ihracat yapan Çin 8,1 milyar dolar

· Türkiye'nin ihracatı: 158 milyon dolar (dördüncü sırada)

· Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ülke: Almanya 17,7 milyon dolar

· Fransa'ya ihracat: 9,4 milyon dolar

· Fransa'nın toplam ithalatı: 196 milyon dolar (Türkiye dördüncü sırada)

7323 GTİP kodlu ürüne ait ihracat verileri

2022 yılında dünya genelinde toplam 17,6 milyar dolar değerinde demir veya çelikten sofra ve mutfak eşyası ihracatı gerçekleştirildi. Sektörde en fazla ihracat yapan ülke 11,8 milyar dolarla Çin oldu. Türkiye ise sektör bazlı hazırlanan ihracat listesinde 389 milyon dolarla 4. Sırada bulunuyor.