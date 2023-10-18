Fransa, vitrin rafları ithal edecek

811,68 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 6.büyük ithalatçı ülkesi olan Fransa’dan Türkiye’nin en büyük B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a raf ve depolama sistemleri sektörünü ilgilendiren bir alım ilanı yazıldı.

İthalat talebini bırakan ithalatçı firma Fransa’da kadın ayakkabı, çanta ve cüzdan üretimi yaptığını ve yeni açılacak mağazası için ürünlerini sergileyebileceği vitrin rafları satın almak istediğini belirtti. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve Fransız ithalatçının iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak ücretsiz avantajlardan yararlanabilir.

Forie DataBank: Türk ihracatçılarına terzi işi ticaret imkanı sunan yeni kaynak

Türk üreticilerine ve ihracat şirketlerine kolay ihracat müşterisi bulma konusunda yardımcı olacak yeni bir kaynak hizmete girdi. Bu kaynak, Forie DataBank adını taşıyor ve farklı sektör ve ülkelerdeki potansiyel alıcılara ulaşmayı sağlıyor.



Türk ihracatçılarına, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Bu bilgiler arasında alıcıların isimleri, adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, web siteleri, faaliyet gösterdikleri sektörler, satın aldıkları ürünler ve daha fazlası yer alıyor. Böylece, Türk ihracatçıları, hedef pazarlarında kendilerine uygun müşterileri kolayca bulabiliyor ve doğrudan iletişime geçebiliyor.

Forie DataBank’ta henüz istediğiniz sektör veya ülke verileri yoksa veya daha spesifik bir çözüme ihtiyacınız varsa, TurkishExporter / Forie’nin müşteri temsilcilerinden destek alabilirsiniz.