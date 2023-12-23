Fransa’dan yüklü ithalat talebi: "MDF levha”

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Fransa’dan gelen bir ithalat ilanını yayınladı.

Bu kapsamda Fransa’dan kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a ilan bırakan ithalatçı, Türk üreticilerden MDF levha satın alacağını belirtti. Yayınladığı ilanda istediği ürünün özelliklerinden ayrıntılı bir şekilde bahseden Fransız ithalatçıyla iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.

Hızlı ve nokta atışı çözümler şimdi Forie’de

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde Nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.