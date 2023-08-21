Fransız firma, meyve ambalaj malzemeleri ithal edecek

Kurumsal web sitesi bilgilerine göre 30 yıldan fazla zamandır Fransa’da sektörün içinde olduğunu yazan firmanın faaliyet alanları şöyle: “Catering ve etkinlik profesyonelleri, firmamız 30 yıldır hizmetinizde! Müşterilerimizin yanı sıra, restoran işletmecileri, catering firmaları, fırıncılar vb. gibi catering sektöründeki profesyonellerin gereksinimlerini karşılamak.”

Türkiye’den ürün satın almak üzere çalışacağı bir partner arayan bu şirkete cevap vermek ve iş birliği teklif etmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmak gerekiyor.

Yayıncı kuruluş, ilk kez Forie uygulaması kullanacak Türk ambalaj firmalarına bu alım ilanı açmak üzere basic demo hakkı sağlayabiliyor. İlan özeti ve basic demo için bakınız.

Ambalaj sektörü ihracat firmalarına hazır pazar araştırması

Ambalaj sektörü ihracat pazar araştırmasının temel ögelerinden başlıcası hangi ülkeye ürün satabilirim ise ikinci ana öge seçtiğiniz, bulduğunuz ülkede hangi şirketler nasıl bulur ve ulaşabilirim sorusunu cevaplamaktır.

Ülkeleriniz belli ise o ülkede yer alan potansiyel alıcılar için TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve Forie DataBank’ta bulabilirsiniz.