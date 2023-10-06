Fransız firma, yılda 1 milyon adet güzellik sabunu ithal edecek

Güzellik sabunları, cilt temizliğinin ötesinde bir deneyim sunarak kokularıyla da rutininizi özel bir hale getiriyor. Bugün, TurkishExporter’a bir alım ilanı bırakan Fransız firma, güzellik sabunu ithal edeceklerini söyledi. 4 farklı kokuda sabun alımı yapacaklarını söyleyen firma, her bir kokudan 250.000 tane olmak üzere toplamda yılda 1 milyon adet güzellik sabunu ithalatı gerçekleştirecek. Bu büyük çaplı ihracat fırsatının detaylarını görmek isteyen firmalar, Forie’de demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Kozmetik ürünler- kişisel bakım güzellik ürünleri sektöründe ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de kozmetik ürünler – kişisel bakım güzellik ürünleri üretimini ve ihracatını yapan bir firmaya sahip veya dış ticaret uzmanı iseniz aşağıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce endüstriyel ürün kullanıcısı veya ithalatçı şirketi adresi bu kaynakta.



Hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. TurkishExporter kurumsal üyelik hesabınız varsa bu şirketleri mutlaka görün.

GTİP Kodu 3401 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3401 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 3401 – Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat.