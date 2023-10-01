Gana, traktör ve tarım ekipmanları ithal edecek

18,94 milyar dolarlık ithalat hacminin 1,24 milyar doları motorlu kara taşıtları olan Gana’dan bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bırakıldı. Gana’da mühendislik faaliyetleri gösteren firma, Türkiye’den traktör ve tarım ekipmanları ithal etmek istediğini söyledi.

İlan detaylarında traktör ve tarım ekipmanları için tercih ettikleri özellikleri detaylı bir şekilde anlatan Ganalı ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Hazır müşteri listeleri

İhracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör ve ülke bazında yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektöre ve ülkelere ait veriler henüz yüklenmemişse veya daha özel bir çalışma talep ediyorsanız, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de isteyebilirsiniz. Her sektöre ve ülkeye göre bilgi sunumlarıyla, terzi işi ticaretin ayrıcalığını keşfedebilirsiniz.

GTİP Kodu 8701 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8701 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 8701 – Traktörler. Bir üst Kategorisi: 87 – Motorlu kara taşıtları; traktörler, bisikletler; motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarları.