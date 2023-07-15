Geleceğin tarım kıtası Afrika'ya ihracata başlayın

Kuru ve yarı-kurak bir iklime sahip bir Afrika ülkesi olan Botsvana’dan sulama ekipmanları talebi var. Botsvana firması, Türkiye'den alanında başarılı markalarla görüşmek istiyor.

Tarımsal ekipman ve özellikle de sulama ekipmanları üreten şirketlerin radarında en çok olması kıta Afrika olmalı. Tarım sektörü Afrika'nın ekonomik büyümesi, gıda güvencesi ve kırsal kalkınması için hayati bir öneme sahiptir. Tarımda topraktan sonra ilk akla gelmesi gereken ise sudur.

Bugün belki adını ilk kez işittiğiniz Botsvana’dan ilk temas noktasını TurkishExporter'dan alabilirsiniz. Bu fırsata erişimi için tıklayınız.

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Botsvana nerede?

Afrika kıtasında yer alan Botsvana’nın komşuları: Namibya, Zambiya, Zimbabve ve Güney Afrika’dır. Kıtanın en büyük ülkelerinden olan Botsvana, giderek büyüyen ekonomisiyle dikkat çekici pazarlar arasındadır.

2,6 milyar dolarlık sektör

Dünya Ticaret Örgütü’nden alınan verilere göre dünya genelinde toplam 2,6 milyar dolar tarım ve bahçecilikle ilgili mekanik cihaz ihracatı yapıldı. İlgili sektörde en fazla ihracat yapan ülke ise 711 milyon dolarla ABD oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilgili sektörde gerçekleştirdiği ihracat 163 milyon dolar oldu. Sektörel bazda hazırlanan Türk İhracat listesinin zirvesinde ise 29,3 milyon dolarla Rusya yer aldı.