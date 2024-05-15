Gıda ihracatçılarına: Hindistan dondurulmuş tavuk tedarikçisi arıyor

Dünyanın 8. ithalatçı ülkesi konumunda yer alan Hindistan, en çok mineral yağlar ve yakıtlar, kıymetli taşlar, elektrikli ve elektronik aletler gibi ürün gruplarını ithal etmesiyle dikkat çekiyor. Pek çok büyük uluslararası firmalar ise Hindistan’ı önemli pazarlar arasında görüyor.

Bugün ise Türkiye ile arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulan Hindistan’dan Türk gıda üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Hindistan’da mutfak ekipmanları, denizcilik yedek parçaları, makine ürünleri gibi ürünlerle ilgilenen firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den dondurulmuş tavuk satın alacağını belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.