Gıda üreticilerine: BAE, Mozzarella Peyniri ithal edecek!

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir ithalat talebini daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda gıda sektöründe faaliyet gösteren BAE firması dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den Mozzarella peyniri tedarik edeceğini belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla BAE pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticiler ve ihracatçılar artık BAE pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde BAE’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin BAE pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.