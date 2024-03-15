‘Gübre ihracatçılarına’ Rusya pazarının kapısı aralandı!

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor. Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor.

Bugün de tarımsal endüstriyel malzemeler, teknolojik ekipmanlar ve diğer sera ekipmanlarının hem üretimini hem de satışını yapan Rus bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden gübre satın alacağını belirtti.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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