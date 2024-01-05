Güney Afrika, kırmızı sorgum ithal edecek

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde bir yılda 20 sıra birden yükselerek 35'inci sıraya yükselen Güney Afrika, Türkiye ile ikili ticaret hacmini son 10 yılda 1,3 milyar dolar ile 2,4 milyar dolar arasında gerçekleştirdi. Bugün ise özellikle Türk ürünlerinin kalitesine yönelik olumlu bir algının var olduğu Güney Afrika’dan, Türkiye’deki üreticilere bir ithalat talebi daha geldi.

Bu kapsamda Güney Afrika’da tarım ilaçları sektöründe faaliyet gösteren ve müşterilerine organik gübre yelpazesi sunan bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden kırmızı sorgum satın alacağını belirtti.

Güney Afrika’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir

Güney Afrika pazarına kolay ihracat

Güney Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı.

Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Güney Afrika’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.