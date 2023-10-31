Güney Afrika, lamine parke ithal edecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hızla artan kentleşme, 2030 yılına kadar nüfusun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu süreç, sürdürülebilir kentsel tasarımlar ve mekânsal planlama çözümlerine olan ihtiyacı artırarak inşaat sektöründe önemli fırsatlar sunmaya devam edecek. Ancak, bu artan talep beraberinde yapı ve inşaat malzemelerine olan ihtiyacın da artacağı öngörülüyor.

Güney Afrika’da yıldızı yüksek bu sektör için bugün TurkishExporter’a talep bırakan bir ithalatçı firma, Türkiye’den lamine ahşap parke alacağını bildirdi. Güney Afrika’dan yazan bu lamine parke ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve size sağlanacak kredi ile bu alım talebini görebilirsiniz.