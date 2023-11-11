Güney Afrika, paris alçısı satın alacak

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile BRICS ülkeleri grubunda yer alan, aynı zamanda G-20 üyesi olan Güney Afrika, güçlü finans ve madencilik sektörüyle, Afrika'nın önde gelen ekonomileri arasında yer alıyor.

Gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda kıtanın güneyinde en güçlü bölgesel aktör olarak öne çıkan Güney Afrika aynı zamanda, Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Namibya, Mozambik, Lesotho, Esvatini gibi bölge ülkelerinin pazarlarına da açılan bir kapı konumunda. Bugün özellikle Türk ürünlerinin kalitesine yönelik olumlu bir algının var olduğu Güney Afrika’dan, Türkiye’deki üreticilere bir ithalat talebi daha geldi.

Güney Afrika’nın 36 yıldır boya sektöründe faaliyet gösteren firması, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den paris alçısı satın alacak.

Bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.