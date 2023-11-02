Güneydoğu’dan 400 milyon dolarlık ayçiçek yağı ihracatı

Kilo başına ihracat fiyatlarında yüzde 25 düzeyinde yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’nin yılın ilk 9 ayında 1,1 milyar dolar düzeyinde bitkisel yağ ihraç ettiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) Başkanı Celal Kadooğlu, “Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak yılın ilk 9 ayında 400 milyon dolar bitkisel yağ ihracatına imza atarak, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payımızı yüzde 36’ya taşıdık.

Gelecek dönemde farklı pazarlara açılarak yeni iş fırsatlarıyla bir açılım sağlayabiliriz. Özellikle ayçiçek yağı tüketiminin artmaya başladığı Asya ülkeleri ilgimizi çekiyor. Sektörümüzün Güneydoğu Anadolu bölgesinden Uzak Doğu pazarına ihracatı geçen yıl 40 milyon doları aşmış, bu gelirin 10 milyon dolardan fazlası da ayçiçek yağından gelmişti.” açıklamasını yaptı.

Kadooğlu ayrıca, Tarımsal destek kapsamında Trakya'daki Meriç ve Kuzey Marmara havzalarında yetiştirilen yağlık ayçiçeği için üreticilere ödenen tutarın ton başına yeni dönemde bin 500 TL’ye çıkarılmasının , aşırı sıcaklara bağlı olarak verim kaybı yaşayan bölgede yerli üretimin sürdürebilirliğini sağlamak adına önemli olduğunu dile getirdi..