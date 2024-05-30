Günün avantajlı ihracat fırsatlarını hemen yakalayın!

Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer.

Her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan TurkishExporter, 30 Mayıs 2024 tarihinde de ihracatçılara yeni fırsatlar sundu.

İhracatçılar günün ithalat ilanlarına buradan ulaşarak küresel ticaretin kapılarını aralayabilir ve uluslararası pazar ağlarını genişletebilirler.