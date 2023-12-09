Günün ihracat fırsatları şimdi Forie’de

Türkiye'nin B2B E-ihracat platformu Turkishexporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor. İnşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar bu platform sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor.

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilanlar yayınlayan ticaretin sanal gücü Turkishexporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

İspanya müşterisi Gıda takviyesi vitamin hapları ithal etmek istiyor.

Kongo Cumhuriyeti firması Yarı mamul deterjan müstahzarları talep ediyor.

BAE firması Banyo WC aksesuarları ithal etmek istiyor.

Suudi Arabistanlı trafo firması NBR Kauçuk rulo levha ithal etmek istiyor.

Romanyalı müşteri Soğan sarımsak ekim makineleri satın alacak.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.